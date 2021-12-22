Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев — об Овечкине: Горди Хоу играл до 42 лет, так что Александр сможет выступать до 40

Плющев — об Овечкине: Горди Хоу играл до 42 лет, так что Александр сможет выступать до 40
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о возможном отказе НХЛ ехать на Олимпийские игры — 2022.

«Хоккей в Северной Америке идёт вперёд, так что Овечкин может выступать до 40 лет. Горди Хоу выступал до 42 лет. Я не думаю, что Александр согласится на роль свадебного генерала. Если Овечкин будет чувствовать в себе силы, которые у него есть сейчас, почему бы и нет. Но всё остальное он будет решать для себя сам», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее НХЛ приняла решение отказаться от участия в Олимпиаде-2022. НХЛ и NHLPA обсуждали вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае в соответствии с законодательством Китая период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель.

Олимпиаду и все мечты – в мусорную корзину! Решение НХЛ разбило хоккею сердце Олимпиаду и все мечты – в мусорную корзину! Решение НХЛ разбило хоккею сердце
Новость по теме
Daily Faceoff — о решении НХЛ: теперь олимпийской мечте Овечкина может прийти конец
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021