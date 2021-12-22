Плющев — об Овечкине: Горди Хоу играл до 42 лет, так что Александр сможет выступать до 40

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями о возможном отказе НХЛ ехать на Олимпийские игры — 2022.
«Хоккей в Северной Америке идёт вперёд, так что Овечкин может выступать до 40 лет. Горди Хоу выступал до 42 лет. Я не думаю, что Александр согласится на роль свадебного генерала. Если Овечкин будет чувствовать в себе силы, которые у него есть сейчас, почему бы и нет. Но всё остальное он будет решать для себя сам», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Ранее НХЛ приняла решение отказаться от участия в Олимпиаде-2022. НХЛ и NHLPA обсуждали вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае в соответствии с законодательством Китая период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель.
- 22 декабря 2021
-
18:50
-
18:40
-
18:37
-
18:37
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:24
-
18:22
-
18:16
-
18:11
-
18:02
-
17:37
-
17:00
-
16:30
-
16:20
-
15:42
-
15:30
-
15:16
-
15:09
-
14:35
-
14:24
-
13:56
-
12:58
-
12:44
-
12:21
-
11:12
-
11:00
-
10:45
-
10:28
-
10:23
-
09:48
-
09:33
-
09:22