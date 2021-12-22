«Значит, будем играть теми, кто у нас есть». Плющев — об отказе НХЛ от Олимпиады в Пекине

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мыслями об отказе НХЛ ехать на Олимпийские игры — 2022.
«Расстраиваться или нет, нужно думать руководителям. Для болельщиков такое заявление – плохо, потому что все хотели посмотреть на звёзд, которые играют в Америке. Все ждали этого, всё было бы очень представительно. Ну, значит, будем играть теми, кто у нас есть. Что касается фаворитов, соперники все будут приличные и турнир в Москве показал, что у всех хороший потенциал. Мы тоже в числе фаворитов, конечно.
У нас не звёздный состав? У нас и лига не особо звёздная, если бы они были, но откуда ж их взять? КХЛ – ровная лига, её ровняли и в итоге мы получили то, что видим. Мы на Кубке Первого канала показали, что что-то можем. Хотя на Олимпиаде будет сложнее», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 22 декабря 2021
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