Фетисов ответил на вопрос, могут ли Овечкина отпустить на Олимпиаду в качестве исключения

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов после решения НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) поделился мнением о том, сможет ли лига отпустить капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Олимпиаду.



«Да, на следующей Олимпиаде Овечкину будет 40 лет… Но 40 лет — это не возраст для Александра. Будет ещё одна возможность воплотить свою мечту. Сейчас будем следить за стремлением Овечкина добиться самого выдающегося мирового рекорда. Наверное, что-то похожее было у Боба Бимона, который прыгал в длину. Это был фантастический рекорд. В хоккее тоже до недавних пор казался незыблемым рекорд… У Саши есть цель. Всеми фибрами души желаем, чтобы он побил нынешний рекорд.



Могут ли отпустить Овечкина на Олимпиаду в качестве исключения? С гуманизмом нхловцев? Хотя у него хорошие отношения с хозяином. В прошлый раз он пытался… Здесь недостаточно одного лишь желания Саши — НХЛ может внести лепту. Посмотрим, какая будет реакция Саши на происходящее. Будем ждать», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее НХЛ приняла решение отказаться от участия в Олимпиаде-2022. НХЛ и NHLPA обсуждали вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.