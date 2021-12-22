В сборной России по хоккею отреагировали на решение НХЛ не ехать на Олимпиаду 2022 года

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал решение НХЛ не ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.



«Сборная России в штатном режиме готовится к Олимпиаде. НХЛ приняла такое решение, значит, будем играть хоккеистами из КХЛ. Конечно, жалко возрастных, опытных ребят из НХЛ. Тех, кто постарше: Сашу Овечкина, Женю Малкина. Но мы как готовились, так и продолжаем готовиться. Я уже говорил, что от нас здесь ничего не зависит. Мы же не можем контролировать пандемию, так что ничего не поделать. Тренерский штаб сборной России сохранится в своём нынешнем виде, Илья Ковальчук продолжает работать на должности генерального менеджера», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.