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Состав сборной России на Олимпийских играх — 2022 без игроков НХЛ по версии «Чемпионата»

Состав сборной России на Олимпийских играх — 2022 без игроков НХЛ по версии «Чемпионата»
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Национальная хоккейная лига отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Чемпионат» представляет состав сборной России на Олимпийских играх — 2022 без игроков НХЛ. Было выбрано 25 игроков (три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих).

Вратари: Иван Федотов, Тимур Билялов, Александр Самонов.

Защитники:
Вячеслав Войнов — Егор Яковлев;
Александр Елесин — Никита Нестеров;
Алексей Марченко — Рушан Рафиков;
Александр Никишин — Альберт Яруллин.

Нападающие:
Никита Гусев — Вадим Шипачёв — Михаил Григоренко;
Андрей Кузьменко — Артём Анисимов — Сергей Толчинский;
Дмитрий Воронков — Александр Кадейкин — Андрей Чибисов;
Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Сергей Плотников;
Станислав Галиев, Константин Окулов.

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