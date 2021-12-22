Состав сборной России на Олимпийских играх — 2022 без игроков НХЛ по версии «Чемпионата»

Национальная хоккейная лига отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Чемпионат» представляет состав сборной России на Олимпийских играх — 2022 без игроков НХЛ. Было выбрано 25 игроков (три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих).

Вратари: Иван Федотов, Тимур Билялов, Александр Самонов.

Защитники:

Вячеслав Войнов — Егор Яковлев;

Александр Елесин — Никита Нестеров;

Алексей Марченко — Рушан Рафиков;

Александр Никишин — Альберт Яруллин.

Нападающие:

Никита Гусев — Вадим Шипачёв — Михаил Григоренко;

Андрей Кузьменко — Артём Анисимов — Сергей Толчинский;

Дмитрий Воронков — Александр Кадейкин — Андрей Чибисов;

Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Сергей Плотников;

Станислав Галиев, Константин Окулов.