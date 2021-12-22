Брызгалов — об Олимпиаде без НХЛ: всё будет серо, убого, игроки будут на шайбу лаять

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх — 2022.

«Лига поступила в своих интересах. Да, может быть, это эгоистично и несправедливо по отношению к болельщикам мирового хоккея, но они прежде всего должны заботится о себе, о финансовом благополучии лиги и здоровье персонала. Руководство НХЛ посчитало, что у них всё совсем из рук вон плохо идёт с ковидом и подвергать игроков ещё большему риску будет неблагоразумно. Это непростая ситуация, нельзя сказать, что кто-то принял правильное или неправильное решение. Но, конечно, все хотели, чтобы игроки НХЛ были на Олимпиаде и показали хоккей высочайшего класса, поэтому с точки зрения хоккейных болельщиков это кажется неправильным.



Снова будет уровень даже не чемпионата мира, а Евротура. Всё будет серо, убого, уныло, игроки будут на шайбу лаять. Будем смотреть…



А у российских ребят просто нет выбора. Им скажут — поехали, и они поедут. Разве кто-то может сказать, что не поедет?



Как вы себе представляете перенос хоккейного олимпийского турнира? Это смешно, как вы соберёте игроков, где это будет, когда — через год после Олимпиады будете доигрывать её?» — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.