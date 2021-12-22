Федерация хоккея США: соберём команду, которая будет претендовать на золото Олимпиады-2022

Федерация хоккея США выступила с заявлением, в котором прокомментировала решение НХЛ не ехать на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«Пусть мы разочарованы таким решением, но уважаем его. Тем не менее мы с большим энтузиазмом ждём предстоящих Олимпийских игр. Мы соберём команду, которая будет претендовать на золотые медали.
Что касается представителей НХЛ, которые должны были работать в национальной команде, в ближайшее время мы объявим имена тех, кто их заменит», — говорится в официальном заявлении.
Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
- 22 декабря 2021
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