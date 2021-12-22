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Журналист TSN предложил провести в 2024 году Кубок мира как компенсацию за Олимпиаду

Журналист TSN предложил провести в 2024 году Кубок мира как компенсацию за Олимпиаду
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Известный североамериканский журналист и обозреватель TSN Горд Миллер на своей странице в «Твиттере» прокомментировал решение НХЛ на отпускать своих игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Это тяжело для игроков, которые хотели поехать на Олимпиаду. Если в 2024 году пройдёт Кубок мира, давайте возьмём девять лучших команд в рейтинге ИИХФ (Канада, Финляндия, Россия, США, Германия, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия) плюс «Сборную Европы». Больше никаких «Сборных молодых звёзд». Игрок никогда не должен играть против своей страны», — говорится в сообщении.

Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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