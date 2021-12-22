Журналист — о Кубке мира: пожалуйста, НЕ придумывайте сборные Северной Америки и Европы

Журналист The Hockey News Дэвид Альтер на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о решении НХЛ отказаться от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я полностью поддерживаю НХЛ в отношении вопроса о проведении Кубка мира каждые четыре года. Но, пожалуйста, НЕ придумывайте такие команды, как Северная Америка и сборная Европы. Европейская команда могла бы иметь смысл, но, если я смотрю Канаду или США, я хочу видеть лучших игроков в этих командах», — говорится в сообщении.

Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.



Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.