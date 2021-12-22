«Йокерит» принёс извинения за ошибку с гимном Беларуси перед матчем с минским «Динамо»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором минское «Динамо» встречается с «Йокеритом». Встреча проходит на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Счёт после второго периода — 1:1.



Перед началом встречи произошёл скандал: в Хельсинки не включили гимн Беларуси. А потом поставили гимн Палау (государство-архипелаг в Микронезии, находится в Тихом океане).



Финский клуб на своей странице в «Твиттере» принёс извинения белорусской стороне и заверил, что причиной ошибки стали технические проблемы.

Отметим, что ранее болельщики «Йокерита» выступали против поездки клуба в Беларусь на матч с минским «Динамо». В прошлом сезоне «Йокерит» отказался лететь в Минск. Матч должен был состояться в сентябре 2020 года. Однако представители болельщиков «Йокерита» призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске из-за политической обстановки в Беларуси. По их мнению, лучше было согласиться на техническое поражение, если матч не отложат. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ. В результате КХЛ засчитала финнам техническое поражение.