Первый тренер Кучерова: для Овечкина это был последний шанс сыграть на Олимпиаде

Геннадий Курдин, первый тренер российского нападающего Никиты Кучерова, поделился мыслями по поводу отказа НХЛ от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Очень обидно, что в НХЛ отказались от поездки на Олимпийские игры. Очень хотелось посмотреть на лучших игроков мира. В НХЛ играет очень много хороших российских игроков — без них Олимпиада станет менее зрелищным событием. Нужно спрашивать, чем руководствовались американские руководители, принимая такое решение. Грустно, потому что болельщиков со всего мира лишили праздника.



Жаль, что Кучеров вновь не сможет выступить, уже вторая Олимпиада пройдёт без участия Никиты. Годы идут, поэтому у него остаётся не так много шансов поехать на Олимпийские игры. Очень хотелось бы, чтобы здоровье позволило сыграть ему на Олимпиаде в 2026 году. Для Малкина и Овечкина это был вообще последний шанс сыграть на Олимпийских играх, как и для Кросби», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.