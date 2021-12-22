«Салават Юлаев» прервал серию из четырёх побед, в серии буллитов уступив «Спартаку»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Бориса Миронова.

На 17-й минуте матча Йори Лехтеря с передачи Александра Хохлачёва вывел красно-белых вперёд. На последней минуте второго периода Теэму Хартикайнен, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Виктор Тихонов и Сакари Маннинен. На 48-й минуте Родион Амиров вывел уфимцев вперёд. Через полторы минуты Якуб Ержабек восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в серии буллитов забросил Максим Цыплаков.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе сыграет с «Автомобилистом». «Спартак» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 25 декабря.