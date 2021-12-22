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«Салават Юлаев» прервал серию из четырёх побед, в серии буллитов уступив «Спартаку»

«Салават Юлаев» прервал серию из четырёх побед, в серии буллитов уступив «Спартаку»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Бориса Миронова.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2021, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Лехтеря (Хохлачёв) – 16:56' (5x5)   1:1 Хартикайнен (Тихонов, Маннинен) – 39:17' (5x4)   1:2 Амиров (Тихонов, Хафизуллин) – 47:27' (5x5)   2:2 Ержабек (Широков, Лехтеря) – 49:01' (5x5)   3:2 Цыплаков – 65:00' (ПБ)

На 17-й минуте матча Йори Лехтеря с передачи Александра Хохлачёва вывел красно-белых вперёд. На последней минуте второго периода Теэму Хартикайнен, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Виктор Тихонов и Сакари Маннинен. На 48-й минуте Родион Амиров вывел уфимцев вперёд. Через полторы минуты Якуб Ержабек восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в серии буллитов забросил Максим Цыплаков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе сыграет с «Автомобилистом». «Спартак» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 25 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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