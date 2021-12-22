Рижское «Динамо» обыграло «Витязь» и прервало серию из пяти поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

На 9-й минуте Миро Аалтонен, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Нико Оямяки и Валттери Кемиляйнен. На 11-й минуте Рудольф Червены в большинстве восстановил равенство — 1:1. На 35-й минуте Мэтт Лорито с передачи Лауриса Дарзиньша вывел рижан вперёд. Победную шайбу в овертайме забросил Лукаш Радил.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 декабря в Риге сыграет с «Куньлунем». «Витязь» 23 декабря в Подольске встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 26 декабря.