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Рижское «Динамо» обыграло «Витязь» и прервало серию из пяти поражений

Рижское «Динамо» обыграло «Витязь» и прервало серию из пяти поражений
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» обыграло «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2021, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Динамо Р
Рига
1:0 Аалтонен (Оямяки, Кемиляйнен) – 09:00' (5x4)   1:1 Червены (Мейя, Карьялайнен) – 10:59' (5x4)   1:2 Лорито (Дарзиньш) – 34:54' (5x4)   2:2 Попов (Аалтонен, Мусин) – 52:54' (5x5)   2:3 Радил (Фрейбергс) – 60:44' (3x3)

На 9-й минуте Миро Аалтонен, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Нико Оямяки и Валттери Кемиляйнен. На 11-й минуте Рудольф Червены в большинстве восстановил равенство — 1:1. На 35-й минуте Мэтт Лорито с передачи Лауриса Дарзиньша вывел рижан вперёд. Победную шайбу в овертайме забросил Лукаш Радил.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 26 декабря в Риге сыграет с «Куньлунем». «Витязь» 23 декабря в Подольске встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 26 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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