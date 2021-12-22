ЦСКА отыгрался с 0:2 за период, но всё равно уступил СКА в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 29-й минуте Александр Волков вывел хозяев вперёд, забросив свою дебютную шайбу в КХЛ. Ассистентами выступили Валентин Зыков и Никита Седов. На 32-й минуте Данила Моисеев увеличил преимущество СКА, очки за результативные передачи на свой счёт записали Никита Гусев и Даниил Пыленков. На старте третьего периода Константин Окулов отыграл один гол. На 52-й минуте Павел Карнаухов с передачи Окулова сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Гусев.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 25 декабря в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью». ЦСКА 26 декабря в Москве встретится с минским «Динамо».