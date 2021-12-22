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ЦСКА отыгрался с 0:2 за период, но всё равно уступил СКА в овертайме

ЦСКА отыгрался с 0:2 за период, но всё равно уступил СКА в овертайме
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2021, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Волков (Зыков, Седов) – 28:40' (5x5)   2:0 Моисеев (Гусев, Пыленков) – 31:50' (5x5)   2:1 Окулов (Каменев, Плотников) – 40:46' (5x5)   2:2 Карнаухов (Окулов) – 51:58' (5x5)   3:2 Гусев (Лехтонен) – 61:26' (3x3)

На 29-й минуте Александр Волков вывел хозяев вперёд, забросив свою дебютную шайбу в КХЛ. Ассистентами выступили Валентин Зыков и Никита Седов. На 32-й минуте Данила Моисеев увеличил преимущество СКА, очки за результативные передачи на свой счёт записали Никита Гусев и Даниил Пыленков. На старте третьего периода Константин Окулов отыграл один гол. На 52-й минуте Павел Карнаухов с передачи Окулова сравнял счёт. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Гусев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 25 декабря в Новосибирске сыграет с местной «Сибирью». ЦСКА 26 декабря в Москве встретится с минским «Динамо».

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