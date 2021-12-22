Александр Волков — о Кучерове: да его не надо подбадривать, он сам кого хочешь подбодрит

Нападающий СКА Александр Волков после встречи с ЦСКА (3:2 ОТ) поделился мыслями об отказе НХЛ отпускать игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.



«Все работали в обычном ритме. Кого-то вызовут, кого-то — нет. Никто не обращает на это внимания. Никто в это не лезет, работают и ждут шанса. Нам об отказе НХЛ никто не говорил, я об этом только сейчас узнал. Слухи были, но официально, тем более во время такого матча, никто не обсуждает. С ребятами из «Тампы» пока не обсуждал. Может, завтра-послезавтра созвонимся или спишемся. Думаю, они расстроены. Это мечта всей жизни для русских ребят. Думаю, не все довольны этим решением. Как буду подбадривать Кучерова? Да его не надо подбадривать, он сам кого хочешь подбодрит», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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