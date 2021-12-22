Глава профсоюза игроков НХЛ: казалось, что мы на пути в Пекин. Хоккеисты разочарованы

Исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер прокомментировал отказ лиги от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.



«17 месяцев назад был продлён срок действия коллективного соглашения, поэтому игроки с нетерпением ждали возможности снова принять участие в Олимпийских играх. До недавнего времени казалось, что мы находимся на пути в Пекин. К сожалению, вмешался COVID-19, из-за чего десятки матчей были отложены только в этом месяце. Нам нужно использовать олимпийский отрезок, чтобы провести перенесённые матчи.



Безусловно, игроки и хоккейные болельщики разочарованы. Но в этом году крайне важно провести полный, 82-матчевый регулярный сезон, чего нам не удалось из-за пандемии в сезоне-2018/2019. Мы ожидаем, что игроки НХЛ вернутся на Олимпиаду в 2026 году», — приводит слова Фера официальный сайт ассоциации игроков НХЛ.

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