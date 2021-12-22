Нападающий «Виннипега» — об Олимпиаде-2022 без НХЛ: это отстой, все были в предвкушении

Нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор высказал мнение по поводу того, что хоккеисты из НХЛ не сыграют на Олимпиаде-2022.
«Да, это отстой. Думаю, все были в предвкушении турнира. Мы как игроки проделали большую работу в коллективном соглашении, чтобы вернуться на Олимпийские игры.
Понятно, что есть разные обстоятельства, связанные с поездкой в Китай, коронавирусом и подобными моментами, но я думаю, что это был бы отличный турнир», — приводит слова американского форварда ESPN.
Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
- 22 декабря 2021
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