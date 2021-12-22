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В КХЛ прокомментировали инцидент с гимном Палау в матче «Йокерит» — минское «Динамо»

В КХЛ прокомментировали инцидент с гимном Палау в матче «Йокерит» — минское «Динамо»
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Пресс-служба КХЛ прокомментировала инцидент в матче между «Йокеритом» и минским «Динамо» (2:1 ОТ). Перед встречей вместо гимна Беларуси поставили гимн государства Палау.

«Неисполнение гимнов стран-участниц матчей КХЛ является нарушением п.1 ст.52 Спортивного регламента КХЛ. Лига детально рассмотрит данную ситуацию и вынесет решение в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее болельщики «Йокерита» выступали против поездки клуба в Беларусь на матч с минским «Динамо». В прошлом сезоне «Йокерит» отказался лететь в Минск. Матч должен был состояться в сентябре 2020 года. Однако представители болельщиков «Йокерита» призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске из-за политической обстановки в Беларуси. По их мнению, лучше было согласиться на техническое поражение, если матч не отложат. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ. В результате КХЛ засчитала финнам техническое поражение.

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