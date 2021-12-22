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Федерация хоккея Канады рассказала о планах на Олимпиаду-2022 после отказа НХЛ участвовать

Федерация хоккея Канады рассказала о планах на Олимпиаду-2022 после отказа НХЛ участвовать
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Федерация хоккея Канады выступила с заявлением относительно решения НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Мы отдаём должное тем усилиям, что лига и профсоюз игроков приложили для того, чтобы НХЛ смогла принять участие в Олимпийских играх в Пекине. Но мы также понимаем и поддерживаем решение, которые было продиктовано эпидемией коронавируса в лиге.

Мы разочарованы тем, что лучшие канадские игроки не смогут вновь выступить на Олимпиаде, на которой они были в последний раз в 2014 году. Мы также понимаем, каким разочарованием эта новость стала для всех фанатов по всему миру.

Мы соберём новую команду из игроков, которые своим трудом и талантом заслужили право носить форму с кленовым листом на груди. И мы знаем, что канадские болельщики будут неистово поддерживать эту команду на Олимпиаде в Пекине», — говорится в заявлении.

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