Гретцки: нет сомнений, что Овечкин побьёт мой рекорд. Я самый большой поклонник Алекса

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки заявил, что готов уступить звание лучшего бомбардира в истории НХЛ капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.
«Нет ни малейшего сомнения, что он обойдёт меня, и я думаю, что это потрясающе. В этом году он идёт по графику 40-50 голов за сезон, а может, и больше. Нет сомнений, что в конечном итоге он побьёт мой рекорд.
Я его самый большой поклонник», — приводит слова Гретцки The New York Times.
Напомним, Овечкин подписал пятилетний контракт с «Кэпиталз» в прошедшее межсезонье. 36-летний россиянин занимает второе место в лиге с 22 голами в 31 встрече.
Сейчас у капитана «столичных» 752 гола, что является четвёртым результатом в истории НХЛ. Овечкин уступает только Яромиру Ягра (766), Горди Хоу (801) и Гретцки (894). Он уже обогнал Марселя Дионна и Бретта Халла. Кроме того, недавно россиянин сравнялся с Дэйвом Андрейчуком по количеству голов в большинстве (274) в истории НХЛ.
- 22 декабря 2021
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