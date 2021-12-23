Житник: ОИ – 2022 было бы правильно отложить на год. «Пузыри» без зрителей – не Олимпиада

Олимпийский чемпион Алексей Житник высказался об отказе НХЛ от участия на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

«Летнюю Олимпиаду отложили на год. Моё мнение – в такой ситуации самым правильным было бы и зимнюю на год отложить. Все эти «пузыри» без зрителей – это не Олимпиада. Отсутствие сильнейших представителей, ограничения – не то, что хотят видеть зрители и в чём хотят участвовать спортсмены. Нужно было просто отменять Олимпиаду и переносить её на год вперёд, как сделали с летней», — сказал Житник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.