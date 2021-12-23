Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент с гимном страны в матче КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» (1:2 ОТ). Перед началом встречи в Хельсинки не включили гимн Беларуси, а потом поставили гимн Палау (государство-архипелаг в Микронезии, находится в Тихом океане).



«Федерация хоккея Беларуси выражает глубокое разочарование действиями организаторов матча Континентальной хоккейной лиги между финским «Йокеритом» и «Динамо-Минск», приведших к оскорбительному не только для членов нашей команды, но и для всего белорусского народа инциденту с неисполнением Государственного гимна Республики Беларусь.



Прошедший сезон уже показал нам подверженность финского клуба влиянию различных политических сил, кроме того, в этом сезоне представителями финской стороны также предпринимались попытки искусственного нагнетания обстановки вокруг матча «Йокерита» в Минске и перевода его из спортивной в политическую плоскость. Поэтому инцидент с неисполнением белорусского гимна выглядит одним из звеньев в общей цепи этих событий.



Уверены, Континентальная хоккейная лига уделит пристальное внимание произошедшему инциденту и примет соответствующие дисциплинарные меры к финской стороне, ведь спортивные арены должны быть местом удовлетворения именно спортивных, а не политических амбиций», – заявила пресс-служба Федерации на своём официальном сайте.



Финский клуб на своей странице в «Твиттере» принёс извинения белорусской стороне и заверил, что причиной ошибки стали технические проблемы.