Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент с гимном страны в матче КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» (1:2 ОТ). Перед началом встречи в Хельсинки не включили гимн Беларуси, а потом поставили гимн Палау (государство-архипелаг в Микронезии, находится в Тихом океане).
«Федерация хоккея Беларуси выражает глубокое разочарование действиями организаторов матча Континентальной хоккейной лиги между финским «Йокеритом» и «Динамо-Минск», приведших к оскорбительному не только для членов нашей команды, но и для всего белорусского народа инциденту с неисполнением Государственного гимна Республики Беларусь.
Прошедший сезон уже показал нам подверженность финского клуба влиянию различных политических сил, кроме того, в этом сезоне представителями финской стороны также предпринимались попытки искусственного нагнетания обстановки вокруг матча «Йокерита» в Минске и перевода его из спортивной в политическую плоскость. Поэтому инцидент с неисполнением белорусского гимна выглядит одним из звеньев в общей цепи этих событий.
Уверены, Континентальная хоккейная лига уделит пристальное внимание произошедшему инциденту и примет соответствующие дисциплинарные меры к финской стороне, ведь спортивные арены должны быть местом удовлетворения именно спортивных, а не политических амбиций», – заявила пресс-служба Федерации на своём официальном сайте.
Финский клуб на своей странице в «Твиттере» принёс извинения белорусской стороне и заверил, что причиной ошибки стали технические проблемы.
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