Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент с гимном страны в матче КХЛ

Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент с гимном страны в матче КХЛ
Комментарии

Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент с гимном страны в матче КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» (1:2 ОТ). Перед началом встречи в Хельсинки не включили гимн Беларуси, а потом поставили гимн Палау (государство-архипелаг в Микронезии, находится в Тихом океане).

«Федерация хоккея Беларуси выражает глубокое разочарование действиями организаторов матча Континентальной хоккейной лиги между финским «Йокеритом» и «Динамо-Минск», приведших к оскорбительному не только для членов нашей команды, но и для всего белорусского народа инциденту с неисполнением Государственного гимна Республики Беларусь.

Прошедший сезон уже показал нам подверженность финского клуба влиянию различных политических сил, кроме того, в этом сезоне представителями финской стороны также предпринимались попытки искусственного нагнетания обстановки вокруг матча «Йокерита» в Минске и перевода его из спортивной в политическую плоскость. Поэтому инцидент с неисполнением белорусского гимна выглядит одним из звеньев в общей цепи этих событий.

Уверены, Континентальная хоккейная лига уделит пристальное внимание произошедшему инциденту и примет соответствующие дисциплинарные меры к финской стороне, ведь спортивные арены должны быть местом удовлетворения именно спортивных, а не политических амбиций», – заявила пресс-служба Федерации на своём официальном сайте.

Финский клуб на своей странице в «Твиттере» принёс извинения белорусской стороне и заверил, что причиной ошибки стали технические проблемы.

Новость по теме
Перед матчем «Йокерит» — «Динамо» Мн в Хельсинки вместо гимна Беларуси включили гимн Палау
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021