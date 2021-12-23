Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер сборной Германии прокомментировал отказ НХЛ от Олимпиады

Тренер сборной Германии прокомментировал отказ НХЛ от Олимпиады
Комментарии

Главный тренер сборной «Германии» Тони Седерхольм прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022.

«Хорошо, что сейчас есть окончательное решение, чтобы реализовать все наши планы в отношении команды. Конечно, нашим немцам обидно в НХЛ, потому что они очень хотели попасть на Олимпиаду», – цитирует Седерхольма официальный «Твиттер» команды.

Отметим, на прошлых олимпийских играх немцы заняли второе место.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. 22 декабря лига официально объявила решение не отпускать игроков.

Новость по теме
НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх 2022 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021