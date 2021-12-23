Тренер сборной Германии прокомментировал отказ НХЛ от Олимпиады

Главный тренер сборной «Германии» Тони Седерхольм прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022.



«Хорошо, что сейчас есть окончательное решение, чтобы реализовать все наши планы в отношении команды. Конечно, нашим немцам обидно в НХЛ, потому что они очень хотели попасть на Олимпиаду», – цитирует Седерхольма официальный «Твиттер» команды.

Отметим, на прошлых олимпийских играх немцы заняли второе место.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.



Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. 22 декабря лига официально объявила решение не отпускать игроков.