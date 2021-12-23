Эрик Карлссон разозлился из-за решения НХЛ об отказе от Олимпиады

Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон остался не доволен решением НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022.



«Мне так жаль, что всё случилось так, как случилось. Было бы чертовски весело поехать туда и принять участие в Олимпийских играх.



Я действительно думал, что всё наладится, что мы наконец-то снова отправимся в путь. Это ещё больше бесит из-за того, что нас не пустили на Олимпийские игры 2018 года.



Чертовски грустно», – цитирует Карлссона Expressen.



Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. 22 декабря лига официально объявила решение не отпускать игроков.