Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эрик Карлссон разозлился из-за решения НХЛ об отказе от Олимпиады

Эрик Карлссон разозлился из-за решения НХЛ об отказе от Олимпиады
Комментарии

Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон остался не доволен решением НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022.

«Мне так жаль, что всё случилось так, как случилось. Было бы чертовски весело поехать туда и принять участие в Олимпийских играх.

Я действительно думал, что всё наладится, что мы наконец-то снова отправимся в путь. Это ещё больше бесит из-за того, что нас не пустили на Олимпийские игры 2018 года.

Чертовски грустно», – цитирует Карлссона Expressen.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. 22 декабря лига официально объявила решение не отпускать игроков.

Новость по теме
Житник: ОИ – 2022 было бы правильно отложить на год. «Пузыри» без зрителей – не Олимпиада
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021