Эрик Карлссон разозлился из-за решения НХЛ об отказе от Олимпиады
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Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон остался не доволен решением НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2022.
«Мне так жаль, что всё случилось так, как случилось. Было бы чертовски весело поехать туда и принять участие в Олимпийских играх.
Я действительно думал, что всё наладится, что мы наконец-то снова отправимся в путь. Это ещё больше бесит из-за того, что нас не пустили на Олимпийские игры 2018 года.
Чертовски грустно», – цитирует Карлссона Expressen.
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. 22 декабря лига официально объявила решение не отпускать игроков.
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