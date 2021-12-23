Хоккейный и баскетбольный «Торонто» отправят еду с арены на спасение

Торонто Мэйпл Лифс» объявил в «Твиттере», что игры «Лифс» и «Торонто Рэпторс» на домашней арене были отложены. В связи с этим 1200 фунтов еды они отправят в экологическую организацию Second Harvest, которая специализируется на восстановлении продуктов.
Напомним, в НХЛ объявлен перерыв до Рождества. Ближайшие матчи состоятся 28 декабря.
В текущем сезоне НХЛ «Торонто» набрал 42 очка после 30 игр и занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. «Мэйпл Лифс» отстают на два очка от лидирующего «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В ближайшем матче после паузы «Торонто» в гостях сыграет с «Коламбус Блю Джекетс» 28 декабря, а затем начнёт домашнюю серию, по ходу которой встретится с «Питтсбург Пингвинз», «Оттавой Сенаторз», «Каролиной Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз».
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