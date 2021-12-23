Пономарёв: из-за антиковидных мер не можем проводить много времени на арене

21 декабря молодёжная сборная России провела тренировку на льду, а также занятие в тренажёрном зале, оборудованном для команды на первом этаже отеля. Для сохранения интенсивности и темпа занятия, хоккеисты были разделены на две группы.
Нападающий Василий Пономарёв рассказал о подготовке команды.
«Из-за антиковидных мер не можем проводить много времени на арене, но Федерация хоккея России организовала для нас тренажёрный зал в конференц-зале на первом этаже гостиницы: штанги, гири, гантели, велотренажёры. Даже есть, где побегать.
У нас утром была довольно интенсивная работа на льду, поэтому в зале работали больше над силовыми показателями. Выпрыгивания, выпады, ускорения.
Что люблю делать в зале? Каждый день начинаю с 20-30 минут средней нагрузки на велосипеде, дальше потихоньку включаю весь организм, начиная с ног, заканчивая руками. Стараюсь не давать им забиваться, чтобы не были тяжёлыми. Что не люблю? По ходу сезона почти не делаю жимы, подтягивания — это сильно влияет на ресурс рук, на индивидуальные качества в работе на льду.
Кто самый мощный игрок? Однозначно Дмитрий Злодеев», – цитирует Пономарёва сайт ФХР.
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