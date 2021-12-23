Ковальчук – об Олимпиаде: большой удар для ребят из НХЛ, Овечкин и Малкин переживают

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал решение НХЛ не ехать на Олимпиаду-2022.

«Большой удар для ребят из НХЛ. С теми же Малкиным и Овечкиным я уже общался – они переживают.

Надеюсь, что это не последняя Олимпиада в их карьере, но всё же все настраивались и хотели ехать. Мы были готовы к такому решению НХЛ, потому что росло число заражённых в Америке. Ребята, которые играли на КПК, здорово себя проявили. Поэтому всё в наших руках.

Перенос Олимпиады на год? Мы можем контролировать только то, что можем контролироваться. У нас будет сбор в Новогорске, и мы будем к нему готовиться, делая акцент на ребят из КХЛ», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.