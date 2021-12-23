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Ковальчук: у сборной России появился огромный плюс, потому что будет полноценный сбор

Ковальчук: у сборной России появился огромный плюс, потому что будет полноценный сбор
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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о подготовке сборной России к Олимпиаде-2022.

«Самая главная задача – сделать свою работу по чести. Нужно полностью отдаться работе. А хоккей – это спорт, и победит сильнейший. Понятно, что моя поездка во Флориду отменилась. Нет никакого смысла туда ехать.

Мы все находимся сейчас в Москве и уже определились с костяком команды. Я считаю, что у нас появился огромный плюс, потому что будет полноценный сбор, где ребята смогут провести 2,5 недели, а не 1,5 дня как перед Кубком Первого канала. Ребята смогут объединиться.

На данном этапе у нас нет полного понимания, сколько игроков будет вызвано на сбор. Нужно время, чтобы всё обсудить», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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