В сборной России рассказали, сколько контрольных матчей может быть сыграно перед ОИ-2022
Поделиться
Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, сколько матчей может быть сыграно перед олимпийскими играми — 2022.
«Я думаю, что вопрос про карантин нужно адресовать тем игрокам, которые будут в списке. Что касается европейцев, то это отдельная история, которую мы не можем контролировать. А мы создадим все условия, чтобы ребята могли спокойно тренироваться. Будем надеяться, что всё пройдёт гладко.
Конечно, у нас будут контрольные игры. Планируются 1-2 игры в России и 1 игра по прилёту в Пекин», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.
Комментарии
- 23 декабря 2021
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:55
-
12:50
-
12:48
-
12:42
-
11:08
-
10:45
-
10:12
-
09:40
-
09:15
-
08:49
-
08:30
-
08:28
-
06:12
-
06:00
-
05:40
-
04:47
-
03:00
-
01:49
-
00:07
-
00:00
- 22 декабря 2021
-
23:51
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:11
-
23:01
-
22:55
-
22:37
-
22:02
-
22:01
-
21:59
Партнерский контент