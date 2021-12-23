В сборной России рассказали, сколько контрольных матчей может быть сыграно перед ОИ-2022

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал, сколько матчей может быть сыграно перед олимпийскими играми — 2022.

«Я думаю, что вопрос про карантин нужно адресовать тем игрокам, которые будут в списке. Что касается европейцев, то это отдельная история, которую мы не можем контролировать. А мы создадим все условия, чтобы ребята могли спокойно тренироваться. Будем надеяться, что всё пройдёт гладко.

Конечно, у нас будут контрольные игры. Планируются 1-2 игры в России и 1 игра по прилёту в Пекин», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).

Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.