Жамнов: на любом турнире сборная России будет одним из фаворитов

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал слухи о переносе Олимпиады-2022.
«Слышал информацию, что могут перенести Олимпиаду на год. Но у нас нет такой информации. Подготовка со стороны организационного комитета идёт полным ходом. Пандемия – непредсказуемая вещь, всё может произойти в любой момент. Мало что зависит от нас.
Насколько отсутствие НХЛ осложняет или облегчает ситуацию? Поймите правильно. Возьмём ЧМ в Риге. Вы же писали, что этот состав не проиграет, возьмёт только золото. Все игроки читают прессу. Здесь многое зависит от тренерского штаба и микроклимата, который мы создадим. Кубок Первого канала был подготовкой к крупным турнирам. Давление должно быть, но спортивное, а не со стороны прессы. Если скажем заранее, что будем олимпийскими чемпионами, а второе место – это всё… Это спорт.
Вспомните Олимпиаду в Корее. Никто же не думал, что до финала дойдут немцы. И сама игра как складывалась, ведь отыгрались за минуту и потом в овертайме выиграли. Может произойти всё, что угодно. У кого будут стальные нервы и голова, тот и выигрывает. Без НХЛ мы становимся одними из фаворитов на победу. На любом турнире сборная России будет одним из фаворитов», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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