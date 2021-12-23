Жамнов: на любом турнире сборная России будет одним из фаворитов

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал слухи о переносе Олимпиады-2022.

«Слышал информацию, что могут перенести Олимпиаду на год. Но у нас нет такой информации. Подготовка со стороны организационного комитета идёт полным ходом. Пандемия – непредсказуемая вещь, всё может произойти в любой момент. Мало что зависит от нас.



Насколько отсутствие НХЛ осложняет или облегчает ситуацию? Поймите правильно. Возьмём ЧМ в Риге. Вы же писали, что этот состав не проиграет, возьмёт только золото. Все игроки читают прессу. Здесь многое зависит от тренерского штаба и микроклимата, который мы создадим. Кубок Первого канала был подготовкой к крупным турнирам. Давление должно быть, но спортивное, а не со стороны прессы. Если скажем заранее, что будем олимпийскими чемпионами, а второе место – это всё… Это спорт.

Вспомните Олимпиаду в Корее. Никто же не думал, что до финала дойдут немцы. И сама игра как складывалась, ведь отыгрались за минуту и потом в овертайме выиграли. Может произойти всё, что угодно. У кого будут стальные нервы и голова, тот и выигрывает. Без НХЛ мы становимся одними из фаворитов на победу. На любом турнире сборная России будет одним из фаворитов», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.