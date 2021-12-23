Ковальчук: КХЛ не бросит игроков в случае их попадания на карантин в Китае

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопрос о сохранении зарплат игрокам в случае заболевания коронавирусом.

«Поговорить с Морозовым, чтобы КХЛ сохранила зарплаты игрокам, которые могут зависнуть в карантине в Китае? Мы обязательно обсудим этот момент. Это даже не обговаривается, поэтому все те ребята, которые летят в Китай, если не дай бог что произойдёт, мы никого не бросим. Мы имеем полную поддержку от клубов», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).



Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.



Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.