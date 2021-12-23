Ковальчук: КХЛ не бросит игроков в случае их попадания на карантин в Китае

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопрос о сохранении зарплат игрокам в случае заболевания коронавирусом.
«Поговорить с Морозовым, чтобы КХЛ сохранила зарплаты игрокам, которые могут зависнуть в карантине в Китае? Мы обязательно обсудим этот момент. Это даже не обговаривается, поэтому все те ребята, которые летят в Китай, если не дай бог что произойдёт, мы никого не бросим. Мы имеем полную поддержку от клубов», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.
Ранее сообщалось, что в случае любого подтверждённого положительного результата на Олимпиаде участник должен сдать два отрицательных теста с интервалом в 24 часа. В противном случае период карантина может длиться от 21 дня до пяти недель в соответствии с законодательством Китая.
- 23 декабря 2021
-
13:39
-
13:29
-
13:26
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:55
-
12:50
-
12:48
-
12:42
-
11:08
-
10:45
-
10:12
-
09:40
-
09:15
-
08:49
-
08:30
-
08:28
-
06:12
-
06:00
-
05:40
-
04:47
-
03:00
-
01:49
-
00:07
-
00:00
- 22 декабря 2021
-
23:51
-
23:40
-
23:36
-
23:31
-
23:25
-
23:11
-
23:01
-
22:55