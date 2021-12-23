Ковальчук: Россия – фаворит Олимпиады? Самая главная задача – сделать работу по чести
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Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о задачах команды на олимпийские игры – 2022.
«Самая главная задача – сделать свою работу по чести. Правильно. Нужно полностью отдаться работе. А хоккей – это спорт, и победит на этом турнире сильнейший. Так что время покажет», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. 22 декабря лига официально объявила решение не отпускать игроков.
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