Ковальчук: у нас есть расширенный список, у каждого есть шанс и возможность

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о формировании состава на Олимпиаде-2022.

«У нас нет никаких пристрастий. Нам не важно, кто за какую команду играет и у кого какой агент. Самое главное, чтобы игрок подходил под своим игровым и личностным качествам, что немаловажно для создания атмосферы в команде. У каждого есть шанс и возможность. У нас есть расширенный список, и мы определимся с датой, когда будет назван состав на сбор», – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).



Сборная России сыграет в одной группе с Чехией, Данией и Швейцарией.



Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. 22 декабря лига официально объявила решение не отпускать игроков.