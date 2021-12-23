Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» отыгрался с 1:4 и в овертайме выиграл у «Амура»

«Нефтехимик» отыгрался с 1:4 и в овертайме выиграл у «Амура»
Комментарии

Сегодня, 23 декабря, в Хабаровске на «Платинум-Арене» местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 5:4 (1:1, 0:3, 3:0, 1:0).

В составе хозяев дубль оформил Давид Томашек, по разу отличились Радан Ленц и Александр Шаров. У гостей дублем отметился Михаил Сидоров, по одной шайбе на своё счёт записали Вячеслав Лещенко, Рональд Кнот и Дэн Сэкстон.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 5
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Томашек (Файзуллин, Горшков) – 04:08' (5x4)   1:1 Лещенко (Клок, Хайруллин) – 13:47' (5x4)   2:1 Ленц (Гребенщиков, Терещенко) – 20:26' (5x4)   3:1 Шаров (Файзуллин, Ленц) – 29:23' (5x5)   4:1 Томашек (Гребенщиков) – 38:33' (5x5)   4:2 Сидоров (Вихарев, Кнот) – 43:29' (5x4)   4:3 Кнот (Вихарев) – 45:22' (5x4)   4:4 Сидоров (Артюхин, Гиматов) – 50:41' (5x5)   4:5 Секстон (Кнот) – 62:20' (3x3)

Отметим, что после второго периода «Нефтехимик» уступал в счёте 1:4.

Таким образом, подопечные Олега Леонтьева поднялись в зону плей-офф и расположились на седьмом месте. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021