«Нефтехимик» отыгрался с 1:4 и в овертайме выиграл у «Амура»
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Сегодня, 23 декабря, в Хабаровске на «Платинум-Арене» местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 5:4 (1:1, 0:3, 3:0, 1:0).
В составе хозяев дубль оформил Давид Томашек, по разу отличились Радан Ленц и Александр Шаров. У гостей дублем отметился Михаил Сидоров, по одной шайбе на своё счёт записали Вячеслав Лещенко, Рональд Кнот и Дэн Сэкстон.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 5
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Томашек (Файзуллин, Горшков) – 04:08' (5x4) 1:1 Лещенко (Клок, Хайруллин) – 13:47' (5x4) 2:1 Ленц (Гребенщиков, Терещенко) – 20:26' (5x4) 3:1 Шаров (Файзуллин, Ленц) – 29:23' (5x5) 4:1 Томашек (Гребенщиков) – 38:33' (5x5) 4:2 Сидоров (Вихарев, Кнот) – 43:29' (5x4) 4:3 Кнот (Вихарев) – 45:22' (5x4) 4:4 Сидоров (Артюхин, Гиматов) – 50:41' (5x5) 4:5 Секстон (Кнот) – 62:20' (3x3)
Отметим, что после второго периода «Нефтехимик» уступал в счёте 1:4.
Таким образом, подопечные Олега Леонтьева поднялись в зону плей-офф и расположились на седьмом месте. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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