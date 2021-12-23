«Локомотив» всухую обыграл «Адмирал»

Сегодня, 23 декабря, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» местный «Адмирал» принимал ярославский «Локомотив» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

На 32-й минуте Рушан Рафиков открыл счёт в матче после передачи Дениса Баранцева, на 38-й Рид Буше увеличил преимущество гостей с передачи того же Баранцева, а на 48-й Денис Алексеев в большинстве сделал счёт крупным после ассистов Рида Буше и Артёма Каюмова.

Таким образом, ярославцы прервали трёхматчевую победную серию «Адмирала». После 42 игр у «Локомотива» 52 очка, и он занимает пятое место в таблице Западной конференции, «Адмирал» с 25 баллами идёт на 11-й строчке на Востоке.