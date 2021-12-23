Тренин — о голах после драки с Харой: видать, Здено куда-то в нужное место попал

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин рассказал о личном противостоянии с защитником Здено Харой.
«Наметилось противостояние? Да, наметилось. Не знаю, насколько он ехал защищать партнёра из-за моего силового приема. Скорее всего, хотел отомстить за прошлый раз. В принципе драка сложилась хорошо. Начало было хорошим, я даже был активнее, чем он. Но, когда майка налезла на визор, то уже ничего не видел, пришлось предугадывать, где он будет удары наносить.
Андрей Назаров после драки дал совет с такими соперниками лучше сразу входить в клинч, а не размениваться ударами? Клинч — это незрелищно. Мне не нравится эта тактика, не успеваешь выплеснуть адреналин и всю злость, это больше за борьбу считается.
Была ли кровь из-за рассечения? Я сам не понял, как получилось. У меня было рассечение только и в том же месте небольшой синяк. Наложили семь швов.
Взбодрила ли драка, потому что забил в том матче и в следующем? Да, взбодрила. Видать, Хара куда-то в нужное место попал. Голы были важные, в то время как раз у нас в составе не хватало несколько лидеров и удалось одержать ключевые победы. В матче против «Нью-Джерси» я провел 19 минут, это рекорд сезона по игровому времени. Чемпионат для меня складывается хорошо, и «Нэшвилл» тоже успешно выступает», – цитирует Тренина «РБ Спорт».
- 23 декабря 2021
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