Россия — Канада перед стартом МЧМ-2022: где и во сколько смотреть прямой эфир

Завтра, 23 декабря, в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» молодёжная сборная Канады встретится со сверстниками из России в контрольном матче перед стартом молодёжного чемпионата мира.

Трансляция матча между российской и канадской сборными начнётся в 3:00 по московскому времени. Игру можно будет посмотреть в прямом телеэфире и на сайте Первого канала.

Ранее стало известно, что капитаном команды выбран Марат Хуснутдинов, его ассистенты Шакир Мухамадуллин, Никита Чибриков, Кирилл Кирсанов, Дмитрий Злодеев и Иван Зинченко.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. В первом матче на турнире россияне сыграют с командой Швеции 27 декабря в 0:30 мск.