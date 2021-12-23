Свечков — о МЧМ-2022: даже без озвучивания понятно, что наша задача — биться за золото

Нападающий молодёжной сборной России Фёдор Свечков рассказал о переходе в санкт-петербургский СКА, своей игре в текущем году, а также о перспективах национальной команды на МЧМ-2022.



«Перед сезоном пополнил состав СКА. Не было ли опасений высокой конкуренции? Всегда хочется играть как можно больше и как можно выше в системе. Но как дают, так дают. Больше ничего не могу сказать. Почему выбрал именно СКА? Честно говоря, я вообще не выбирал. СКА просто выплатил денежную компенсацию. Так и состоялся переход из системы «Лады».



Североамериканские скауты характеризуют меня как центра, эффективного на обоих концах площадки? Я думаю, что такая оценка справедлива. Всё-таки там не дураки сидят, люди смотрят хоккей и знают, о чём говорят (улыбается). Могу добавить к этому только то, что способен сыграть не только в центре, но и на краю. Про слабые стороны ничего не буду говорить – не хочется раскрывать (смеётся).

В этом году, начиная с ЮЧМ, я знал, что там выступит мой возраст, поэтому это была даже не мечта, а цель: поехать туда, быть лидером, помочь своей сборной. Что касается дебюта за СКА, то это тоже было довольно ожидаемым событием – должны же были хотя бы дать шанс. Об МЧМ уже всерьёз стал задумываться после юношеского турнира. Там я сыграл хорошо, поэтому была возможность попасть в состав, реально было доказать, что я достоин поехать в Канаду.



У нас хорошая группа на МЧМ, ничего не скажешь. Со многими командами мы много играем, начиная со сборной U16. Я думаю, что групповой этап станет хорошей проверкой для нас. Против Швейцарии играем редко, но хоккей сейчас развивается очень быстро. На МЧМ не существует проходных матчей, а группа будет очень плотной.



Сборная США считается главным соперником на групповом этапе? Сложно сказать. На МЧМ очень трудно предугадать, кто в итоге станет победителем. Всегда есть традиционные соперники, такие как сборные США, Канады, Швеции, Финляндии. Но какая разница? Мы будем биться за золото. Я думаю, что даже без озвучивания задач это понятно.



Сложно оценивать шансы, пока ты не оказался там. Да и мне кажется, не нужно этого делать. Шанс есть у всех, главное – его реализовать», — цитирует Свечкова пресс-служба МХЛ.