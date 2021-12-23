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КХЛ выступила с заявлением по поводу инцидента в матче «Йокерита» и минского «Динамо»

КХЛ выступила с заявлением по поводу инцидента в матче «Йокерита» и минского «Динамо»
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги выступила с заявлением, который касается инцидента перед матчем регулярного чемпионата между «Йокеритом» и минским «Динамо», когда диджей на арене в Хельсинки перепутала гимн Беларуси с гимном государства Палау.

«Клуб «Йокерит» предоставил исчерпывающие объяснения по инциденту с гимном Беларуси в матче c минским «Динамо» — произошла техническая ошибка со стороны диджея арены. Клуб и диджей принесли извинения белорусской стороне.

В соответствии с п. 14 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ приняла решение оштрафовать клуб «Йокерит» за неисполнение гимна Беларуси перед матчем «Йокерит» — «Динамо» Минск, состоявшегося 22 декабря 2021 года, что является нарушением п.1 ст. 52 Спортивного регламента КХЛ», — говорится в заявлении лиги.

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