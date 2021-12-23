Г. Орлов: если сборная России по хоккею не выиграет Олимпиаду, это будет позор

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу решения НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Решение НХЛ не отпускать игроков в Пекин можно понять. Эта история в первую очередь связана с ковидом, там из-за него более 100 человек не играют. Кто-то заразился, кто-то на самоизоляции. В Пекине такое условие, что если тест положительный, то ты должен три недели сидеть на самоизоляции. Ну что рисковать? Хотя МОК сделал отличные страховки, ублажил Беттмэна. То есть создали все условия, но ковид помешал.



Конечно, как зрелище олимпийский хоккейный турнир потеряет интерес. Мы проиграли первое место, когда были ребята из НХЛ, — ничего. Но сейчас болельщик уже не простит сборной России, если она не выиграет. Помните, на предыдущем турнире мы с Германией играли в финале? А сейчас будут хорошие шведы и финны. Финляндия нас обыграла в последнем матче Кубка Первого канала.

У нас пока эксперимент с Жамновым срабатывает в отрицательную сторону. Ну нет команды. Они собрались, конечно. Но раньше были связки, звенья, а сейчас такого нет. Нет сыгранностей, чтобы они о себе заявляли в матчах, были ведущими, первая тройка, вторая. Какой-то усреднённый вариант. Здесь проигрывать нельзя, отдавать золотую олимпийскую медаль — это будет позорно.



КХЛ — самая богатая лига. После НХЛ, конечно, которой не будет на Олимпиаде. Правда, хоккеисты из Швеции и Финляндии тоже у нас играют. Вот они будут соперничать с нами. Будет та ещё мясорубка. США и Канада тоже приедут. Канадцы же играли на Кубке Первого канала. Будет не юношеский состав, привезут опытных, кое-кого из молодёжной сборной возьмут после МЧМ. Всё равно турнир будет интересный для любителей хоккея. Но для масс обидно, что не столкнутся игроки из НХЛ, о которых мы читаем: Овечкин, Малкин, Панарин, Орлов, Кучеров...» — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».