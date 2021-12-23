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Витолиньш: решение выпустить Гусева и Капризова в финале ОИ-2018 принял Знарок и только он

Витолиньш: решение выпустить Гусева и Капризова в финале ОИ-2018 принял Знарок и только он
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Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш рассказал о решающих минутах финального матча Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). 53-летний специалист работал в штабе сборной России.

«Существует версия, что решение о том, чтобы выпустить на площадку игроков, которые помогли сборной России сравнять счёт с финале Олимпиады-2018 с Германией, принимал Жамнов? Это было решение главного тренера Олега Знарка. И только его. Помощники давали советы, но именно Олег выпускал на лёд игроков.

У нас никогда не было хаоса, так как ещё до игры было понятно, кто в каких ситуациях идёт на площадку. Если я или кто-то другой считали по-другому, мы говорили об этом главному. А Олег либо соглашался, либо делал так, как считал нужным. А уж в концовке игры решения принимал только главный тренер.

Меньшинство у нас было расписано. Но в последнюю минуту надо было выпускать других хоккеистов. Не силовиков, которые обороняются, а тех, кто может изменить результат. Поэтому Олег сказал, что Гусев меняет вратаря, затем выходят Капризов и Дацюк. Так и вышло, только Дацюк не успел поменять Каблукова, так как мы забили гол», – цитирует Витолиньша «Газета.Ru».

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