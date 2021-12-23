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Павел Ротенберг забросил первую шайбу за петербургское «Динамо» за два сезона ВХЛ

Павел Ротенберг забросил первую шайбу за петербургское «Динамо» за два сезона ВХЛ
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В эти минуты проходит матч Высшей хоккейной лиги между пермским «Молотом» и санкт-петербургским «Динамо». По окончании второго периода счёт 6:4 в пользу «Молота».

На 16-й минуте встречи свою первую шайбу за два сезона забил Павел Ротенберг, совершив бросок из зоны пятака. В текущем сезоне на счету 21-летнего нападающего 30 матчей, в которых он отдал четыре результативных передачи при показателе полезности «-10». Всего в ВХЛ на счету Ротенберга 135 проведённых встреч, в которых он набрал 17 (4+13) баллов при общей полезности «-13».

«Молот» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице лиги, набрав 49 очков после 35 встреч. «Динамо» — на второй строчке, имея в своём активе 53 балла после 34 матчей.

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