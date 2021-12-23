«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд, разгромно уступив в гостях «Трактору»

Челябинский «Трактор» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью» со счётом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».
На 12-й минуте счёт открыл нападающий Виталий Кравцов, ему ассистировали Альберт Яруллин и Лоуренс Пилут. На 23-й минуте в ситуации «пять на четыре» ответную шайбу забросил форвард Кирилл Пилипенко, голевой пас сделал Йоонас Няттинен.
Менее чем через минуту «Трактор» снова вышел вперёд, отличился Никита Тертышный с паса Лукаша Седлака. На 29-й минуте третью шайбу челябинцев забросил Владимир Ткачёв, голевую передачу сделали Виталий Абрамов и Виталий Кравцов.
На 34-й минуте в большинстве забил Теэму Пулккинен, сделав счёт 4:1. Ассистент — Лоуренс Пилут. На последней минуте второго периода в пустые ворота шайбу отправил Томаш Гика.
Окончательный счёт на 59-й минуте установил защитник «Трактора» Игорь Исаев.
- 23 декабря 2021
-
19:16
-
18:47
-
18:31
-
18:14
-
18:02
-
17:39
-
17:25
-
17:03
-
16:44
-
16:25
-
16:00
-
15:43
-
15:16
-
14:59
-
14:44
-
14:28
-
14:23
-
14:05
-
13:39
-
13:29
-
13:26
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:55
-
12:50
-
12:48
-
12:42
-
11:08
-
10:45
-
10:12
-
09:40
-
09:15
-
08:49