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«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд, разгромно уступив в гостях «Трактору»

«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд, разгромно уступив в гостях «Трактору»
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Челябинский «Трактор» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью» со счётом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

На 12-й минуте счёт открыл нападающий Виталий Кравцов, ему ассистировали Альберт Яруллин и Лоуренс Пилут. На 23-й минуте в ситуации «пять на четыре» ответную шайбу забросил форвард Кирилл Пилипенко, голевой пас сделал Йоонас Няттинен.

Менее чем через минуту «Трактор» снова вышел вперёд, отличился Никита Тертышный с паса Лукаша Седлака. На 29-й минуте третью шайбу челябинцев забросил Владимир Ткачёв, голевую передачу сделали Виталий Абрамов и Виталий Кравцов.

На 34-й минуте в большинстве забил Теэму Пулккинен, сделав счёт 4:1. Ассистент — Лоуренс Пилут. На последней минуте второго периода в пустые ворота шайбу отправил Томаш Гика.

Окончательный счёт на 59-й минуте установил защитник «Трактора» Игорь Исаев.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
6 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Кравцов (Яруллин, Пилут) – 11:16' (5x5)   1:1 Пилипенко (Няттинен) – 22:03' (5x4)   2:1 Тертышный (Седлак) – 22:58' (5x5)   3:1 Ткачёв (Абрамов, Кравцов) – 28:19' (5x5)   4:1 Пулккинен (Пилут) – 33:06' (5x4)   5:1 Гика (Пилут, Яруллин) – 39:39' (en)   6:1 Исаев (Кравцов, Яруллин) – 58:07' (5x5)
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