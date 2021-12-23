«Северсталь» потерпела пятое поражение подряд, разгромно уступив в гостях «Трактору»

Челябинский «Трактор» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с череповецкой «Северсталью» со счётом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».



На 12-й минуте счёт открыл нападающий Виталий Кравцов, ему ассистировали Альберт Яруллин и Лоуренс Пилут. На 23-й минуте в ситуации «пять на четыре» ответную шайбу забросил форвард Кирилл Пилипенко, голевой пас сделал Йоонас Няттинен.



Менее чем через минуту «Трактор» снова вышел вперёд, отличился Никита Тертышный с паса Лукаша Седлака. На 29-й минуте третью шайбу челябинцев забросил Владимир Ткачёв, голевую передачу сделали Виталий Абрамов и Виталий Кравцов.



На 34-й минуте в большинстве забил Теэму Пулккинен, сделав счёт 4:1. Ассистент — Лоуренс Пилут. На последней минуте второго периода в пустые ворота шайбу отправил Томаш Гика.



Окончательный счёт на 59-й минуте установил защитник «Трактора» Игорь Исаев.