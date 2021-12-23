Найт, Майе, Уил и Робинсон — в составе сборной Канады на ОИ-2022 по версии The Hockey News
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Журналист издания The Hockey News Стивен Эллис представил свой вариант состава сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) с учётом решения Национальной хоккейной лиги не отпускать своих игроков на турнир.
Вратари:
Деван Дубник, Эдди Паскуале, Джастин Погги.
Защитники:
Мэт Робинсон – Брэндон Гормли;
Чарльз Геноуэй – Эрик Желина;
Джейсон Демерс – Максим Норо;
Коди Голубеф – Джон Гилмор.
Нападающие:
Корбан Найт – Филипп Майе – Джордан Уил;
Александр Гренье – Райан Спунер – Дэниэль Одетт;
Адам Тамбеллини – Эрик Стаал – Джош Хо-Сэнг;
Лэндон Ферраро – Тайлер Граовац – Крис ДиДоменико;
Джош Керри – Давид Деарнэ.
Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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