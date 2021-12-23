Найт, Майе, Уил и Робинсон — в составе сборной Канады на ОИ-2022 по версии The Hockey News

Журналист издания The Hockey News Стивен Эллис представил свой вариант состава сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) с учётом решения Национальной хоккейной лиги не отпускать своих игроков на турнир.



Вратари:

Деван Дубник, Эдди Паскуале, Джастин Погги.



Защитники:

Мэт Робинсон – Брэндон Гормли;

Чарльз Геноуэй – Эрик Желина;

Джейсон Демерс – Максим Норо;

Коди Голубеф – Джон Гилмор.

Нападающие:

Корбан Найт – Филипп Майе – Джордан Уил;

Александр Гренье – Райан Спунер – Дэниэль Одетт;

Адам Тамбеллини – Эрик Стаал – Джош Хо-Сэнг;

Лэндон Ферраро – Тайлер Граовац – Крис ДиДоменико;

Джош Керри – Давид Деарнэ.



Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.