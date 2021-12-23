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Юров — о МЧМ-2022: только чемпионов почитают, они любимчики. Нет другого места, кроме 1-го

Юров — о МЧМ-2022: только чемпионов почитают, они любимчики. Нет другого места, кроме 1-го
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» и молодёжной сборной России Данила Юров поделился ожиданиями от предстоящего МЧМ-2022.

«Канадцы играют дома, они фавориты турнира. Волнение, наверное, бывает, когда выходишь на арену. Она будет забита, все будут кричать «Канада!». Сейчас волнения нет, отношусь спокойно. Это не первый матч с Канадой, уже проникся этим противостоянием. Всё будет нормально.

Доводилось играть против канадцев на Кубке вызова, который проходил в Канаде. Тогда зрителей пришло не очень много, но поддержка была на их стороне. Мандраж был неприятный.

Есть ли личная мотивация — отомстить канадцам за поражение в финале ЮЧМ-2021? Естественно. Надо вернуть им должок.

У сборной новый штаб и главный тренер — Сергей Зубов? Всё поставлено на сбалансированную игру. Нет такого, что мы просто вбрасываем шайбу и бежим за ней. Строгая защита. Каждый знает, что где делать. В атаке — полное творчество, при этом все должны играть слаженно.

В штабе работает другой известный тренер — Олег Знарок, что он подсказывает? Он работает с нападающими и защитниками. У него огромный опыт — он выигрывал чемпионат мира и Олимпиаду. Весь тренерский штаб доносит до нас свои изюминки, о которых мы не догадывались, и помогает становиться лучше.

Молодёжь — будущее страны. Те же Тарасенко, Кузнецов и Панарин сделали себе имена благодаря камбэку в 2011 году. Можно сказать, Панарин тем дублем и прославился. Перевернул свою жизнь за 15 минут. Все думают, что раз тогда наша молодёжка отыгралась, значит, и сейчас мы повторим их успех. Россия — великая держава. Ожидания от МЧМ всегда высокие. Нет других мест, кроме первого. Только чемпионов всегда почитают, помнят, они любимчики у всех. Приложим все усилия для победы", — цитирует Юрова «Спорт-экспресс».

Календарь МЧМ-2022
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