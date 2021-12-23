Юров — о МЧМ-2022: только чемпионов почитают, они любимчики. Нет другого места, кроме 1-го

Нападающий магнитогорского «Металлурга» и молодёжной сборной России Данила Юров поделился ожиданиями от предстоящего МЧМ-2022.
«Канадцы играют дома, они фавориты турнира. Волнение, наверное, бывает, когда выходишь на арену. Она будет забита, все будут кричать «Канада!». Сейчас волнения нет, отношусь спокойно. Это не первый матч с Канадой, уже проникся этим противостоянием. Всё будет нормально.
Доводилось играть против канадцев на Кубке вызова, который проходил в Канаде. Тогда зрителей пришло не очень много, но поддержка была на их стороне. Мандраж был неприятный.
Есть ли личная мотивация — отомстить канадцам за поражение в финале ЮЧМ-2021? Естественно. Надо вернуть им должок.
У сборной новый штаб и главный тренер — Сергей Зубов? Всё поставлено на сбалансированную игру. Нет такого, что мы просто вбрасываем шайбу и бежим за ней. Строгая защита. Каждый знает, что где делать. В атаке — полное творчество, при этом все должны играть слаженно.
В штабе работает другой известный тренер — Олег Знарок, что он подсказывает? Он работает с нападающими и защитниками. У него огромный опыт — он выигрывал чемпионат мира и Олимпиаду. Весь тренерский штаб доносит до нас свои изюминки, о которых мы не догадывались, и помогает становиться лучше.
Молодёжь — будущее страны. Те же Тарасенко, Кузнецов и Панарин сделали себе имена благодаря камбэку в 2011 году. Можно сказать, Панарин тем дублем и прославился. Перевернул свою жизнь за 15 минут. Все думают, что раз тогда наша молодёжка отыгралась, значит, и сейчас мы повторим их успех. Россия — великая держава. Ожидания от МЧМ всегда высокие. Нет других мест, кроме первого. Только чемпионов всегда почитают, помнят, они любимчики у всех. Приложим все усилия для победы", — цитирует Юрова «Спорт-экспресс».
- 23 декабря 2021
-
20:33
-
20:25
-
19:53
-
19:49
-
19:16
-
18:47
-
18:31
-
18:14
-
18:02
-
17:39
-
17:25
-
17:03
-
16:44
-
16:25
-
16:00
-
15:43
-
15:16
-
14:59
-
14:44
-
14:28
-
14:23
-
14:05
-
13:39
-
13:29
-
13:26
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:57
-
12:55
-
12:50
-
12:48
-
12:42
-
11:08
-
10:45