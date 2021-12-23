Экс-нападающий «Авангарда» Паре подписал контракт с швейцарской «Лозанной»
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Нападающий сборной Беларуси и экс-форвард «Авангарда» Франсис Паре заключил полноценное соглашение с клубом швейцарской Национальной лиги «Лозанна», сообщает сайт «Белорусский хоккей».
Контракт подписан сроком до конца сезона-2021/2022.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 34-летний форвард принял участие в 16 матчах за омский «Авангард», в которых набрал 4 (2+2) очка при общей полезности «-2». Всего на его счету 411 матчей в лиге, в которых он заработал 191 (91+100) результативный балл при полезности «+29».
Также в КХЛ Паре выступал за магнитогорский «Металлург», «Трактор», «Слован», «Медвешчак», «Автомобилист» и минское «Динамо». Ранее хоккеист уже играл в Швейцарии за «Женева-Серветт».
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