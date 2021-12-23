Шипачёв набрал 800-е очко в карьере в КХЛ, забив гол «Автомобилисту» спиной в падении

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» продолжается очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и екатеринбуржским «Автомобилистом». По окончании второго периода счёт 5:1 в пользу хозяев.



На 34-й минуте встречи шайбу забросил нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв. Этот результативный балл стал 800-м для 34-летнего форварда в рамках КХЛ. Всего на его счету в лиге 810 матчей.

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Также в текущей встрече в составе бело-голубых отметились Роб Клинкхаммер, Богдан Якимов, Антон Ведин и Андрей Сергеев. Единственную шайбу у «Автомобилиста» на данный момент забросил Сергей Зборовский.