Шипачёв набрал 800-е очко в карьере в КХЛ, забив гол «Автомобилисту» спиной в падении
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» продолжается очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и екатеринбуржским «Автомобилистом». По окончании второго периода счёт 5:1 в пользу хозяев.
На 34-й минуте встречи шайбу забросил нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв. Этот результативный балл стал 800-м для 34-летнего форварда в рамках КХЛ. Всего на его счету в лиге 810 матчей.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Также в текущей встрече в составе бело-голубых отметились Роб Клинкхаммер, Богдан Якимов, Антон Ведин и Андрей Сергеев. Единственную шайбу у «Автомобилиста» на данный момент забросил Сергей Зборовский.
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