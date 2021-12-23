«Витязь» в овертайме одержал победу в матче с «Сочи»

Подмосковный «Витязь» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Подольске на стадионе «Витязь».



На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Никита Точицкий, голевая передача на счету Юрия Александрова и Давида Рундблада. Ответную шайбу на 19-й минуте забросил форвард «Витязя» Фёдор Малыхин.



На 26-й минуте гости снова вышли вперёд, благодаря усилиям нападающего Кирилла Петькова с передачи Артёма Николаева. На 49-й минуте «Витязь» сравнял счёт во второй раз: отметился форвард Илья Аркалов, ему ассистировал Егор Зубов.



В дополнительное время решающую шайбу забросил нападающий Виталий Попов.