Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» в овертайме одержал победу в матче с «Сочи»

«Витязь» в овертайме одержал победу в матче с «Сочи»
Комментарии

Подмосковный «Витязь» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Подольске на стадионе «Витязь».

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Никита Точицкий, голевая передача на счету Юрия Александрова и Давида Рундблада. Ответную шайбу на 19-й минуте забросил форвард «Витязя» Фёдор Малыхин.

На 26-й минуте гости снова вышли вперёд, благодаря усилиям нападающего Кирилла Петькова с передачи Артёма Николаева. На 49-й минуте «Витязь» сравнял счёт во второй раз: отметился форвард Илья Аркалов, ему ассистировал Егор Зубов.

В дополнительное время решающую шайбу забросил нападающий Виталий Попов.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Точицкий (Александров, Рундблад) – 11:39' (5x5)   1:1 Малыхин – 18:16' (5x5)   1:2 Петьков (Николаев) – 25:01' (5x5)   2:2 Аркалов (Зубов) – 48:05' (5x5)   3:2 Попов (Одетт) – 60:58' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021