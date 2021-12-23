«Витязь» в овертайме одержал победу в матче с «Сочи»
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Подмосковный «Витязь» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0). Встреча прошла в Подольске на стадионе «Витязь».
На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Никита Точицкий, голевая передача на счету Юрия Александрова и Давида Рундблада. Ответную шайбу на 19-й минуте забросил форвард «Витязя» Фёдор Малыхин.
На 26-й минуте гости снова вышли вперёд, благодаря усилиям нападающего Кирилла Петькова с передачи Артёма Николаева. На 49-й минуте «Витязь» сравнял счёт во второй раз: отметился форвард Илья Аркалов, ему ассистировал Егор Зубов.
В дополнительное время решающую шайбу забросил нападающий Виталий Попов.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Точицкий (Александров, Рундблад) – 11:39' (5x5) 1:1 Малыхин – 18:16' (5x5) 1:2 Петьков (Николаев) – 25:01' (5x5) 2:2 Аркалов (Зубов) – 48:05' (5x5) 3:2 Попов (Одетт) – 60:58' (3x3)
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