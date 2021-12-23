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«Авангард» во второй раз в сезоне обыграл «Металлург»

«Авангард» во второй раз в сезоне обыграл «Металлург»
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Омский «Авангард» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Встреча прошла в Балашихе на стадионе « Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

Счёт в матче на седьмой минуте открыл форвард «Металлурга» Николай Голдобин. Гости подловили соперника на быстрой атаке, Голдобин по центру проскочил между двух защитников, выкатился на ворота и из-под ноги послал шайбу в верхний угол. Через минуту ответную шайбу забросил нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин. Омичи в чужой зоне накрыли соперника прессингом, Цегларик ушёл за ворота и прострелил на пятак, а Прохоркин затолкал шайбу в сетку.

На 32-й минуте «Авангард» вышел вперёд, отличился Никита Сошников. Каски сделал пас на синюю линию, Сошников немного продвинулся вперёд и резко с кистей бросил в угол — Олкинуора не дёрнулся.

На 47-й минуте хозяева упрочили лидерство благодаря шайбе Петера Цегларика. Омичи выстояли в меньшинстве и убежали в контратаку. Брюквин получил пас на ход, влетел в зону и бросил низом — Олкинуора щитком парировал, а Цегларик с пятака добил шайбу в сетку.

На 55-й минуте «Магнитка» сократила отставание, гол забил Голдобин. Он ускорился по флангу, объехал ворота и послал шайбу в пустой угол. Окончательный счёт на 58-й минуте установил Арсений Грицюк. Омичи накрыли соперника прессингом в чужой зоне, Грицюк подставил клюшку, помешав Николаеву выбросить из зоны. Шайба после рикошета влетела в ворота «Металлурга».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Голдобин (Григорьев, Майе) – 06:02' (5x5)   1:1 Прохоркин (Цегларик) – 07:17' (5x5)   2:1 Сошников (Каски) – 31:13' (5x4)   3:1 Цегларик (Брюквин) – 46:25' (5x5)   3:2 Голдобин (Лайпсик) – 54:21' (4x4)   4:2 Грицюк – 57:52' (en)
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