Квартальнов — о камбэке с «Барысом»: хорошая команда находит силы и выращивает игру

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Барысом» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Сложилась непростая, тяжёлая игра. В зачёт третий период – хорошо, что Зарипов неплохо сыграл. Здорово, что мы победили. Тяжело складывалась игра, но нашлись лидеры, которые перевернули игру.



Показалось, что во время второго гола Билялову попали клюшкой по ловушке. Не думал взять просмотр? Не было сигнала для этого. Думали, что игрок был в площади ворот, но он не мешал. Этот момент мы ещё посмотрим.



Много голов с пятака. Как исправить эти ошибки? Бывает такая проблема. Хорошо, что нашли силы и перевернули матч. Он складывался тяжело для нас. Марк Барберио примет участие в следующем матче? Да, он играет. Пока не приняли решение, давайте подождём. Сейчас время такое.



После двух периодов счёт мог быть 2:4. Какие слова подобрал в перерыве в раздевалке? Для профессионального спорта слова смог или не смог не подходят. Конечно, могли. Могли проиграть? Могли. Здорово, что получился третий период. Пара лёгких шайб и всё. Тимур Билялов здорово сыграл, помог нам.



Не может вчера команда быть одной, а завтра другой. Хорошая команда находит силы и выращивает игру.



С чем можно связать плохую форму Артёма Галимова, который забросил две шайбы за три месяца? Вы знаете, что он игрок национальной команды? Он был на ноябрьском сборе, на декабрьском. Неплохо сыграл там.



Бывают такие вещи, он старается. Он хороший хоккеист. Нет реализации – ну бывает. Надо пройти через такое. Есть какие-то матчи, но серьёзная нагрузка была в сборной.



Сейчас пошли игры через день. Если вы на эти вещи не смотрите, то мы это делаем. Где-то партнёры должны помочь. Я много плохого о нём слышу. Ну значит, мы дураки, тренеры сборной дураки, раз вызывают парня. То, что он не забивает – это проблема. Но не у него одного.



Джордану Уилу не помешало сыграть три игры на Кубке Первого канала и забить гол сегодня? Так значит, да? Я подумаю над вашим вопросом. Забил, да? Молодец. Артём сегодня тоже мог забить, мастерства не хватило. Я думаю, что в возрасте Уила Галимов тоже будет забивать такие голы.



Когда прибудет Майк Пелино, не будет тесно на скамейке? Потолкаемся, – цитирует Квартальнова «Спорт Бизнес Online».